انتقلت الرئاسة الدورية الى مجلس الاتحاد الأوروبي أمس من بلجيكا إلى المجر برئاسة فيكتور أوربان الذي وعد بالتصرف بـ «حيادية» في ظل المخاوف التي يثيرها نهجه ومواقفه السجالية في بروكسل.



ومع انحرافاتها المناهضة للديموقراطية وعلاقاتها مع الكرملين رغم الحرب الروسية ـ الأوكرانية، تبعث رئاسة المجر قلقا داخل البرلمان الأوروبي ولدى عدة دول أعضاء، في حين يقترن هذا القلق في فرنسا بالمخاوف بعد تصدر اليمين المتشدد الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية.



ففي بودابست، سعت الحكومة إلى الطمأنة مؤكدة استعدادها للاضطلاع بـ «التزامات ومسؤوليات» مهمتها التي تستمر حتى ديسمبر.



وقال وزير الشؤون الأوروبية يانوس بوكا أثناء كشفه عن البرنامج في منتصف يونيو، «سنعمل كوسيط محايد بالولاء الكامل لكل الدول الأعضاء».



وأضاف «في الوقت نفسه ستستفيد المجر من الرئاسة لكي تطرح رؤيتها لأوروبا».



وفيما يتعلق بسيادة القانون والهجرة والحرب في أوكرانيا، تعتزم المجر إسماع صوتها المعارض الذي تسبب في مواجهات متكررة مع شركائها وتجميد مليارات اليورو من الأموال الأوروبية.



بعد الرئاسة المجرية الأخيرة للاتحاد الأوروبي عام 2011، تفاخر فيكتور أوربان بأنه سدد «ضربات وصفعات ودية» إلى «الجلادين المتحمسين» في البرلمان الأوروبي الذي يعتبره ملاذا لـ «الليبراليين واليساريين».



هذه المرة، يبدو السياسي المخضرم البالغ من العمر 61 عاما أكثر حدة، بين تشويه سمعة «النخبة التكنوقراطية» في بروكسل واستخدام حق النقض المتكرر في الأشهر الأخيرة لوقف المساعدات العسكرية لكييف.



وكان وعد «باحتلال بروكسل» في ختام الانتخابات الأوروبية التي اعتبرت «تاريخية»، لكن إذا كانت انتخابات التاسع من يونيو شكلت تقدما لليمين المتشدد فإن المد الواسع النطاق المرتقب لم يحصل.



ولم يتمكن اوربان من التأثير على المناصب الرئيسية في الاتحاد الأوروبي رغم معارضته، فقد اتفق القادة على إعادة تعيين أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية. وسواء كانت صدفة ام لا، فقد أرجأت المسؤولة الألمانية إلى أجل غير مسمى زيارة كانت مرتقبة إلى بودابست لإعطاء إشارة الانطلاق للرئاسة المجرية.



اما في البرلمان الأوروبي فلا يزال رئيس الوزراء المجري بعيدا عن السيطرة عليه، فقد خسر نوابا وحزبه فيدس لا يزال بين الأحزاب غير المسجلة.



غير أن مفاوضات تجري مع الأحزاب الأخرى في أوروبا الوسطى.



وأعلن اوربان من فيينا عزمه تشكيل مجموعة «الوطنيين من أجل أوروبا» إلى جانب زعيم الحزب القومي النمساوي هربرت كيكل ورئيس الوزراء التشيكي السابق المشكك في الاتحاد الأوروبي أندريه بابيش، مؤسس حركة ANO الوسطية.



ولا يزال بحاجة للحصول على دعم في أربع دول أخرى حتى يتمكن من تشكيل فصيل في البرلمان.



هامش مناورة محدود



وقبل بدء الرئاسة حدد أوربان سبع أولويات تشمل تعزيز «القدرة التنافسية الاقتصادية» للتكتل ومكافحة «الهجرة غير الشرعية» بشكل أفضل، وتقريب دول غرب البلقان من عضوية الاتحاد الأوروبي.



وإذا كانت بودابست أعلنت عن «رئاسة نشطة»، فإن الخبراء لا يتوقعون برنامجا مكثفا جدا فيما يتعين على المفوضية الأوروبية الجديدة تحديد بصمتها.



وسيحاول اوربان من دون شك عرقلة ملفات وتخفيف القيود المتعلقة بسيادة القانون للحصول على الأموال الأوروبية، لكن «هامش المناورة لديه محدود»، بحسب تقديرات دانيال هيغيدوس الباحث في مركز مارشال فاند الالماني.



تتيح الرئاسة الدورية للدولة التي تتولاها أن تتحكم في جدول أعمال اجتماعات الدول الـ 27، وهي سلطة واسعة لكنها ليست مطلقة، بحسب العديد من الديبلوماسيين الأوروبيين.



وقال المحلل لوكالة «فرانس برس» ان ما يقلل من هامش التحرك أمام المجر هو أن بلجيكا والمؤسسات الأوروبية عملت جاهدة من أجل استكمال القرارات المهمة، و«بالتالي الحد من عدم الاستقرار».



وأثار شعار الرئاسة نفسه ضجة، إذ يستعيد «لنجعل أوروبا عظيمة مجددا» شعار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يأمل أوربان عودته إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل.