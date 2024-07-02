قالت وكالة الأنباء السورية «سانا» ان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم (25) لعام 2024 القاضي بإحداث «وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات» لتحل محل وزارة الاتصالات والتقانة، المحدثة في المرسوم التشريعي رقم (69) لعام 2013 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.



وبحسب المرسوم، يهدف القانون إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميا في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، وتمكين الوزارة من تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في هذا القطاع وتحديث مهامها واستخدام التقانات الحديثة والتخصصات الجديدة في علوم البيانات مع بناء مجتمع معرفي من خلال تهيئة بنية تحتية للاتصالات قوية ومتطورة.



وتقوم الوزارة المحدثة بتنظيم قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات وتصميم الخطط التنفيذية والمصفوفات الزمنية للبرامج والمشاريع المدرجة فيها، ويشكل مجلس استشاري في الوزارة، لتتبع مؤشرات الأداء وحالة أسواق الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات وإصدار التوصيات المناسبة لتنفيذها.