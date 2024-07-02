أكد المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني الحرص على دعم أبناء الكويت من الطلبة الموهوبين والمتميزين وإشراكهم في أفضل البرامج العلمية على مستوى العالم لاسيما البرامج الإثرائية المختصة بمجالات الهندسة والطب والعلوم.



جاء ذلك في تصريح أدلى به لـ «كونا» على هامش حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلبة أكاديمية فصول الموهبة التابعة للمركز، وهو أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وأضاف الديحاني أنه ترجمة للتوجيهات الأميرية السامية وتعليمات مجلس إدارة المركز برئاسة بدر الحميضي، يواصل «الموهبة والإبداع» جهوده لصقل مهارات الطلبة واستثمار قدرات المتميزين منهم ودعمهم وإعدادهم وإشراكهم في أفضل البرامج العملية العالمية ليكونوا قادة المستقبل ونواة للكفاءات العلمية المتميزة.



وأوضح أنه تم قبول 4 طلاب من أصل 72 طالبا وطالبة كرموا في البرنامج العلمي الإثرائي بجامعة بنسيلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية، في حين تم قبول طالب واحد في جامعة جونز هوبكنز الأميركية إضافة إلى قبول 3 طلاب في جامعة ييل الأميركية.



ولفت إلى قبول 12 طالبا في جامعة إمبريال كولج بالمملكة المتحدة و16 طالبا في معسكر الذكاء الاصطناعي المقرر إقامته في كوريا الجنوبية في الفترة بين 28 يوليو و10 يوليو المقبلين علاوة على إيفاد 12 طالبا إلى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» للالتحاق ببرنامجها العلمي الإثرائي.



وألقت الطالبة الفائقة ريان المرشد الحاصلة على المركز التاسع على مستوى الكويت في المرحلة الثانوية «القسم العلمي» كلمة الخريجين باللغة العربية أكدت فيها الحرص على بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة الطموح وتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الكويت.



من جانبه، ألقى الطالب حسن الوزان كلمة الخريجين باللغة الإنجليزية أكد فيها أنه «بالعزيمة والطموح انتهى المشوار وحصدنا ثمرات السهر والتعب»، معربا عن عظيم الشكر والامتنان لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وللأهل والمعلمين والزملاء على دعمهم.



ويعد مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حصد العديد من الجوائز في بطولات عالمية وعربية في مختلف المجالات العلمية، ويسعى المركز إلى نشر ثقافة الإبداع والتكنولوجيا الحديثة وتشجيع الابتكار عبر برامج ودورات تدريبية متخصصة لتشجيع فئة الناشئة والشباب للارتقاء بالنواحي الفنية والتكنولوجية والإبداعية.