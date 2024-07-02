نجح منتخب فرنسا في تجاوز اختباره الصعب أمام بلجيكا بعدما تغلب عليه بهدف نظيف مساء أمس ضمن دور الـ 16 من كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا، ليبلغ الدور ربع النهائي.



وبعد أن أطلق الحكم السويدي غلين نيبيرغ إشارة انطلاق المباراة الكبيرة، طغى الحذر الشديد على الدقائق الأولى من المواجهة التي لم تشهد محاولات هجومية واضحة من الجانبين.



واستعاد «الديوك» بعد ذلك السيطرة على الكرة، وحاولوا عبر نقلات قصيرة وسريعة إيجاد ثغرات في دفاع بلجيكا المتماسك.



وواصل منتخب فرنسا التقدم نحو مناطق بلجيكا عبر اختراقات الظهير كوندي لكن تمريراته العرضية لم تشكل خطورة على دفاع «الشياطين الحمر».



وفي الدقيقة 23، نفذ نجم بلجيكا كيفن دي بروين ركلة حرة مباشرة في منتصف المرمى الفرنسي وتصدى الحارس ماينان لها بصعوبة بالغة.



وارتفع إيقاع المواجهة بتحرك الهجوم البلجيكي، الذي هدد المرمى الفرنسي في ثلاث محاولات متتالية، ورد «الديوك» عبر اختراق من كوندي من الجهة اليمنى، ثم لعب كرة عرضية دقيقة نحو المهاجم ماركوس تورام الذي حولها برأسه مرت بجانب المرمى البلجيكي، في أخطر فرصة لفرنسا (33).



وكاد الفرنسي تشواميني يباغت الحارس البلجيكي عندما أطلق صاروخا من قدمه اليمنى مر قريبا من القائم الأيسر (40).



وقام النجم كيليان مبابي باختراق العمق البلجيكي، ثم مرر الكرة نحو تشواميني، الذي سددها فوق العارض البلجيكية لتضيع فرصة التقدم على فرنسا مع نهاية الشوط الأول.



وبدأ الشوط الثاني بضغط فرنسي، حيث أبدع الحارس البلجيكي كوين كاستيلس في التصدي لتسديدة مباغتة من تشواميني في الزاوية السفلية اليسرى (49).



وأنقذ المدافع الفرنسي ثيو هرنانديز منتخب بلاده من هدف محقق عندما قطع الكرة من أمام كاراسكو الذي كان يستعد للتسديد من مسافة قريبة من مرمى ماينان (60).



ومجددا أطلق تشواميني لاعب وسط ريال مدريد تصويبة من مشارف منطقة الجزاء، لكن محاولته افتقدت للدقة وطارت بجانب المرمى البلجيكي (68).



وتوغل مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الزاوية السفلية اليمنى وأبعد الحارس الفرنسي مايك ماينان الخطر عن مرماه (70).



واخترق المدافع الفرنسي ساليبا غير المراقب منطقة الجزاء البلجيكية وسدد الكرة في اتجاه المرمى، لكن نجح الحارس كاستيلس في السيطرة على الكرة (74).



وخطف البديل الفرنسي راندال كولو مواني هدف الانتصار لـ «الديوك» والمرور إلى الدور التالي بعدما تعامل بذكاء مع الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك (85).