هل تصدقون ما يفعله المراهق الإسباني لامين يامال داخل الملعب وهو في عمر «16 عاما و11 شهرا و11 يوما»؟ من لا يعرفه يظنه من حاملي الكرات على أطراف الملعب، ومن يشاهد المباراة في الصف العلوي الأخير من المدرجات يعتقد أن الإسبان يلعبون بـ10 لاعبين بسبب ضآلة حجمه مقارنة بخصومه طوال القامة مفتولي العضلات. يقف يامال «البرشلوني» وهو في هذا العمر الصغير على الجانب الأيمن من الملعب ولا تعرف يمينه من شماله، يراوغ بكلتا قدميه ويمرر بالاثنتين وينسل من بين المدافعين كالريشة الناعمة ثم يعود لمكانه المفضل في الجناح ويكرر ما فعله مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ما يفعله لامين في هذه البطولة عجز عنه كبار النجوم.



٭ لولا جود بيلينغهام لعادت إنجلترا إلى مطار هيثرو على الدرجة السياحية، بعدما مهد الطريق للفوز على سلوفاكيا بهدف جميل في الأنفاس الأخيرة من المباراة، قبل أن يسجل هاري كين هدف الانتصار، وهذا هو حال منتخب إنجلترا في كل بطولة يمارس مع لاعبيه أقصى درجات التعذيب النفسي قبل أن يخرج سالما، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة. بيلينغهام «21» عاما لاعب غير عادي يثق به المدربون من أول لمسة، وقد بدا غاضبا بعد احتفاله بالهدف إذ لم تظهر اي ابتسامة على وجهه، واكتفى بنظرة تحد واضحة مع الصراخ بعبارة «من أيضا»!



٭ نتمنى من المدرب الهولندي رونالد كومان ان ينبه مدافعيه بأن الفرق الأخرى قادرون على التسجيل في مرماهم مثلما هم يسجلون، كما حدث في المواجهة الماضية مع النمسا «2-3»، ولا نتمنى حقيقة خروج هولندا اليوم امام رومانيا، فالطواحين وجودهم في البطولة يبعث على الارتياح وكرتهم خالية من الشوائب، وفي مواجهة تركيا والنمسا فالأتراك يخططون للانتقام من خسارتهم الودية من منافسهم الليلة «1-6» في مارس الماضي، كي يكون التأهل إلى دور الثمانية بطعم «البقلاوة» التركية اللذيذة.