اعتبر المدرب السابق فابيو كابيلو أن المنتخب الايطالي يعاني في غياب لاعبين من يوفنتوس وميلان في التشكيلة الأساسية، وذلك بعد خروج «الآزوري» من ثمن النهائي أمام سويسرا بهدفين نظيفين السبت، واصفا المدرب لوتشانو سباليتي بـ «المتعجرف».



وقال كابيلو لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا» ثم في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلو سبورت»: «عندما لا يوجد أي لاعب من ميلان في المنتخب الايطالي، ولا حتى من يوفنتوس في التشكيلة الأساسية (نزل فيديريكو كييزا ونيكولو فاجولي أساسيين أمام سويسرا) فهذا ناقوس خطر. إذا كان هذان الناديان لا يملكان لاعبين من جودة عالية فلدينا مشكلة».



واعتمد سباليتي اسلوب الدفاع بثلاثة لاعبين خلال المباريات الاستعدادية للبطولة القارية، لكنه قام بتغيير خياراته خلال النهائيات وتحديدا في دور المجموعات، ما دفع كابيلو لانتقاده «أعتقد ان سباليتي تصرف كمدرب لفريق أمام إسبانيا. ارسل فريقه إلى الملعب ليقول «هذا نحن، لنشاهد ما إذا كنا افضل منهم». اختار اشراك اربعة لاعبين في الخط الخلفي في مواجهة أفضل الأجنحة في أوروبا ورأينا من كان المنتخب الأفضل». وأردف «انه متعجرف».



ورفض كابيلو، الذي اشرف سابقا على اندية ميلان ويوفنتوس وريال مدريد الإسباني ومنتخبي إنجلترا وروسيا، التعليق على عدم استقالة سباليتي بقوله «لن أحكم على قراره لكني لست متفائلا بالمستقبل. أعتقد ان سباليتي مدرب رائع على صعيد الأندية، لكن يتعين عليه التطور كمدرب وطني، انهما وظيفتان مختلفتان كليا».