رأى مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي أن نتيجة الفوز على جورجيا 4-1 خادعة لأنه «كان بإمكاننا الفوز 9-1»، مضيفا: «لم تتمكن جورجيا من تسديد أي كرة على المرمى فيما نجحنا نحن في التسجيل، وبالتالي نحن سعداء للغاية».



وتلعب إسبانيا الجمعة المقبل في شتوتغارت مع صاحبة الأرض ألمانيا التي أقصت الدنمارك 2-0 في دورتموند بموقعة بين المنتخبين الأكثر فوزا باللقب القاري، بواقع 3 ألقاب لكل منهما.



ولن ينسى الألمان ما حصل معهم في نوفمبر 2020 حين تلقوا هزيمة مذلة بسداسية نظيفة أمام «لا روخا» بدور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، كانت الأسوأ لهم منذ مايو 1931 حين سقطوا على أرضهم أمام الجار النمساوي بالنتيجة ذاتها، وتواجه بعدها المنتخبان بمونديال 2022 حين تعادلا 1-1 في نتيجة ساهمت بخروج «دي مانشافت» من الباب الصغير بعدما حل ثالثا في المجموعة الخامسة خلف اليابان و«لا روخا».



وتوقع دي لا فوينتي مباراة متقاربة في شتوتغارت، مضيفا: «ألمانيا فريق عظيم يضم أفرادا رائعين على مستوى مرتفع، بين الأفضل في العالم. إنهم منظمون ومنضبطون جيدا، لكن سيكون أمامهم فريق مشابه جدا يتمتع بالكثير من الالتزام والتنظيم ويصعب الفوز عليه. فريق متعطش وطموح جدا». وتابع: «ستكون مباراة متوازنة جدا. وعلى هذا المستوى، التفاصيل هي التي ستحسم الأمور لصالح فريق على حساب الآخر. علينا أن نواصل العمل الذي نقوم به، وأن نواصل التركيز على نقاط قوتنا والتحسن. نحن لسنا مثاليين».



وبدا دي لا فوينتي واثقا بقدرات فريقه لدرجة القول: «لا أريد الإساءة إلى أحد، لكني أعتقد أننا نملك أفضل فريق وأفضل اللاعبين. هل يعني ذلك أننا سنفوز بالبطولة؟ كلا، لكننا سنقاتل من أجل ذلك».



من جانبه، عبر مدرب جورجيا الفرنسي ويلي سانيول عن شعوره بالحزن من الهزيمة، ومعربا عن فخره بلاعبيه في أول مشاركة قارية بتاريخ المنتخب.



وقال: «نشعر بالحزن بعض الشيء بسبب الخسارة، لكنني واثق بأننا بعد عدة أيام سندرك ما حققناه وأنا واثق من أننا سنعود سريعا»، مضيفا أن فريقه أخفق في التغلب على فريق كبير آخر بعد الفوز التاريخي على البرتغال. وتابع: «عندما تهدأ الأمور ويزول ألم الهزيمة ستركز جورجيا على العودة للمشاركة في بطولة كبرى أخرى».