يبحث البرازيل عن حجز مقعده في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا عندما يواجه كولومبيا فجر الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة، حيث يحتاج إلى نقطة واحد لضمان ذلك دون النظر لنتيجة المباراة الثانية التي تجمع كوستاريكا مع باراغواي.



واستهل البرازيل مسيرته في المجموعة بتعادل مخيب مع كوستاريكا 0-0، قبل أن يتغلب 4-1 على باراغواي، ليحتل المركز الثاني حاليا في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.



في المقابل، حجز منتخب كولومبيا مقعده في دور الثمانية للمسابقة، عقب فوزه 2-1 على باراغواي كوستاريكا 3-0.



ويتواجد منتخب كوستاريكا في المركز الثالث بنقطة وحيدة، فيما يتذيل منتخب باراغواي الترتيب بلا نقاط.



وحجزت الإكوادور بطاقتها إلى الدور ربع النهائي بفضل فارق هدف عن المكسيك، وذلك بعد تعادلها السلبي مع الأخيرة في أريزونا ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي أنهتها فنزويلا بالعلامة الكاملة بفوزها الكبير على جامايكا 3-0.



وكانت المكسيك بحاجة إلى الفوز بالمباراة بسبب تخلفها بفارق الأهداف عن الإكوادور بعدما حقق كل منهما انتصارا وحيدا في الجولتين الأوليين، لكن «إل تري» عجز عن الوصول إلى الشباك رغم الضغط الهائل لاسيما في أواخر اللقاء.



وتلتقي الإكوادور في ربع النهائي مع الأرجنتين، فيما تتواجه فنزويلا مع كندا.