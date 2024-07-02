يحيى حميدان



أنهت إدارة نادي التضامن ملف المحترفين الأجانب للفريق الأول لكرة القدم بالتوقيع مع مهاجم منتخب تشاد كازيمير نينغا. ويمتلك نينغا (31 سنة) مسيرة مميزة، حيث سبق له تمثيل منتخب بلاده في 24 مباراة، وخاض عدة تجارب احترافية في الدوري الفرنسي مع أندية مونبلييه وكاين وأنجيه، قبل أن يحط رحاله في سومغييت الأذربيجاني بالموسم الماضي.



ويعتبر نينغا آخر الصفقات لـ «العنيد» بعدما تم التجديد مع المدافع السنغالي أبوبكر كيتا، والتوقيع مع مواطنيه مامي ساهر وإبراهيما غايي من نادي الشباب، والبرتغالي بوباكار دجالو.



وانطلقت تدريبات التضامن أمس تحت قيادة المدرب الجديد، البرتغالي جواو موتا، استعدادا للموسم الجديد الذي سينطلق في 9 أغسطس المقبل ويشارك به الفريق في دوري «زين» الممتاز. ومن المقرر أن يقيم «العنيد» معسكرا تدريبيا خارجيا في مدينة الاسكندرية خلال الفترة من 16 حتى 31 الجاري.