عبدالعزيز جاسم



تعاقد نادي القادسية مع لاعب وسط الكويت السابق المغربي مهدي برحمه «32 عاما» بعد 3 سنوات قضاها مع الأبيض حقق خلالها العديد من البطولات منها 3 بطولات دوري متتالية.



ويعتبر برحمه من أبزر اللاعبين في مركزه وسيشكل ثنائيا قويا مع النيجيري دانييل جيبولا.



ويسعى الأصفر مع مدربه محمد المشعان إلى استعادة لقب الدوري بعد أن أحرزه آخر مرة في موسم 2015 -2016 وهي فترة كبيرة بالنسبة لنادي بحجم القادسية.



ويعتبر برحمه ثالث محترفي الأصفر بعد التجديد مع جيبولا والليبي محمد الصولة، وستكون الصفقتان المقبلتان للفريق في قلب الدفاع ورأس الحربة.



وكان الاصفر قد ضم إلى صفوفه لاعبي السالمية المدافع معاذ الظفيري ولاعب الوسط عذبي شهاب.



إلى ذلك، من المقرر أن تنطلق تدريبات الفريق السبت المقبل على ستاد محمد الحمد، لما يقرب من أسبوعين لحين المغادرة إلى معسكر خارجي في أوروبا.



من جانب آخر، أعلن نادي اليرموك تعاقده مع الحارس سعود القناعي قادما من السالمية، كما استعاد الفريق خدمات لاعبه سالم الهولي بعد إعارته الموسم الماضي للفحيحيل بالإضافة إلى تجديد عقد اللاعب محمد العطار. كما انطلقت تدريبات الفريق أمس على ستاد عبدالله الخليفة.