يحيى حميدان



أعلنت إدارة نادي الكويت عن تجديد التعاقد مع البحريني محمد مرهون، ليستمر في صفوف فريق الكرة بالنادي للموسم الثالث على التوالي.



وقامت إدارة «الأبيض» بشراء المدة المتبقية من عقد مرهون (26 سنة) مع ناديه الأصلي الرفاع البحريني، والتي كانت ستنتهي في صيف 2025.



وعلى صعيد آخر، تعاقدت إدارة الكويت مع المدرب الإسباني فوينتس زامورا لتدريب فريق كرة الصالات في الموسم المقبل بعد غض النظر عن التجديد مع مواطنه خافيير نيبريدا. وضمت الإدارة الكويتاوية كذلك المحترف الإسباني بورخا دياز قادما من النادي العربي لتعزيز صفوف الفريق الفائز بلقبي الدوري والكأس بلعبة كرة الصالات في الموسم الماضي.