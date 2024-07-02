عبدالعزيز جاسم



جرت مساء أمس مراسم قرعة بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم في مقر اتحاد الكرة بستاد جابر، وكذلك قرعة بطولتي دوري زين للدرجة الممتازة ودوري زين للدرجة الأولى، بحضور الأمين العام للاتحاد صلاح القناعي والأمين العام المساعد د.صالح المجروب ومدير إدارة المسابقات د.حامد الشيباني وممثلي الأندية وعدد من وسائل الإعلام المختلفة.



وقبل انطلاق القرعة قام الاتحاد بتحديد مواجهات كأس سمو الأمير حسب اللائحة والتي وضعها الاتحاد، بأن تكون المواجهات وفقا لمراكز الفرق في الدوري بالموسم الماضي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن يتجنب بطل الدوري «الكويت» خوض المباراة التمهيدية ليتواجد في المجموعة الأولى التي ستكون فيها المواجهات بين خيطان والشباب والقادسية وبرقان والفحيحيل والتضامن، فيما ستكون مواجهات المجموعة الثانية بين العربي والصليبيخات، وكاظمة والجهراء، والسالمية والساحل، والنصر واليرموك.



وأسفرت قرعة بطولة كأس سمو ولي العهد، عن تأهل الجهراء إلى ربع النهائي بتواجده «باي» في المجموعة الأولى، والتي أسفرت باقي مواجهاتها عن لقاء الكويت مع التضامن وكاظمة مع اليرموك والصليبخات مع خيطان، فيما جاءت مباريات المجموعة الثانية التي تواجد فيها الغريمان العربي والقادسية عن مواجهة «الأصفر» مع النصر، وبرقان مع السالمية، والفحيحيل مع الشباب، والعربي مع الساحل.



وأسفرت مباريات الجولة الأولى من دوري زين الممتاز، عن مواجهات قوية أبرزها بين البطل الكويت والقادسية، والتي ستقام 8 اغسطس المقبل لمشاركة الأبيض في ملحق دوري أبطال آسيا، وفي باقي المباريات سيلتقي العربي مع كاظمة، والنصر مع السالمية، وخيطان مع الفحيحيل، واليرموك مع التضامن.



وسيكون نظام الدوري من قسمين ذهابا وإيابا ثم تقسم الفرق إلى مجموعتين، الأولى تتكون من 6 لتحديد البطل والثانية من 4 لتحديد الفريقين الهابطين، على أن تكون مباريات البطولة من قسم واحد فقط، فيما ستكون مجموعة الهبوط بنظام الذهاب والإياب.



وجاءت مواجهة الغريمين العربي والقادسية في الجولة الثالثة، بينما جاءت مباراة الأخضر مع الكويت في الجولة السادسة، بينما ستكون مواجهتا الجولة الأولى في دوري زين للدرجة الأولى بين الساحل مع الجهراء، والشباب مع الصليبخات، فيما جنبت القرعة برقان من خوض الجولة الأولى.



وكانت قرعة كأس السوبر موجهة حيث سيلعب الكويت بطل الدوري مع السالمية رابع الدوري، فيما يلتقي القادسية بطل كأس سمو الأمير مع العربي ثاني الدوري.



رحيل بينتو



من جهة اخرى أعلن اتحاد الكرة عن انتهاء التعاقد مع مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم البرتغالي روي بينتو بعد مرور ما يقارب 20 يوما من تأهل الأزرق إلى نهائيات كأس آسيا 2027 والتصفيات النهائية لكأس العالم 2027.



ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن الجهاز الفني الجديد لقيادة الأزرق في المرحلة المقبلة.