أمير زكي ـ عبدالله قنيص



تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وتحت إشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، انطلق قطار ملاحقة مخالفي قانون الإقامة مع بدء الساعات الأولى من يوم أمس، عبر تطويق مناطق وإقامة حملات تفتيشية على طرقات وداخل وسائل نقل عام.



فيما أكد مصدر امني ان الحملات الأمنية ستتواصل بلا هوادة في جميع المحافظات، مشيرا إلى ان حصاد اليوم الأول في الحملات الامنية اسفر عن ضبط اعداد من المخالفين وكذلك عمالة تعمل لدى الغير منهم وافدون يحملون مادة 20.



وأضاف المصدر أنه تم تجهيز أماكن لاستقبال من يتم ضبطهم في الحملات والتعجيل بترحليهم مع وضع اسماء كل من يضبط في قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد مجددا.



هذا، وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها أمس إنه عازمة على تطبيق القانون بكل حزم على مخالفي قانون الإقامة الذين لم يستجيبوا لتسوية اوضاعهم في المهلة القانونية المسموحة لهم والتي انتهت 30 يونيو الماضي.



وذكر البيان ان القطاعات الأمنية المعنية قامت بشن حملة أمنية تفتيشية على المخالفين لقانون الإقامة والخارجين على القانون شملت عددا من المناطق في مختلف المحافظات، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتحويلهم إلى جهات الاختصاص لحين الانتهاء من الاجراءات وإبعادهم عن البلاد.



ودعت الوزارة الجميع إلى عدم التستر أو إيواء أي مخالف تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون والتعاون مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المخالفين على هاتف الطوارئ رقم (112).