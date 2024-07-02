نعى الديوان الأميري المغفور لها الشيخة سهيره الأحمد الجابر الصباح أرملة الشيخ فهد الحمد المبارك الصباح عن عمر يناهز 79 عاما، وقد ووري جثمانها الثرى أمس بعد صلاة المغرب.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).



عزاء الرجال: في المقبرة. هاتف: 65010205.



عزاء النساء: قرطبة - قطعة 1 شارع 1 منزل 21



(الثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العصر فقط). هاتف: 90972797.



«الأنباء» التي آلمها المصاب لتقدم العزاء إلى أسرة آل الصباح الكرام، وتدعو الله أن يلهم أهل الفقيدة الصبر والسلوان وحسن العزاء، وترجو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته.