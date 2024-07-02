Note: English translation is not 100% accurate
رئيس هيئة حقوق الإنسان بالتعاون الإسلامي: ترؤس الكويت للهيئة تقديراً لدورها الدولي بهذا المجال
الثلاثاء
2024/7/2
المصدر : جدة ـ كونا
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
- السفير طلال المطيري: تأكيد الرغبة الصادقة من المجتمع الدولي بمواصلة الجهود في نصرة الشعب الفلسطيني
قال رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طلال المطيري إن ترؤسه كممثل للكويت للهيئة يأتي تقديرا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بالدور الذي تقوم به الكويت بتكريس وتعزيز وحماية حقوق الانسان على المستويين الاقليمي والدولي.
جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير المطيري لـ «كونا» عقب مشاركته في الحدث رفيع المستوى حول «حكم محكمة العدل الدولية الخاصة بشأن غزة» في الدورة العادية الـ 23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمقر المنظمة في جدة.
وأضاف انه تشرف برئاسة هذا الحدث رفيع المستوى الذي كان فرصة للهيئة لتسليط الضوء على حكم محكمة العدل الدولية القيم والمهم في مسيرة القضية الفلسطينية.
وأوضح ان الآراء الفنية التي تقدم بها المشاركون وضيوف الهيئة كانت فرصة للتفكير جليا للخطوات التالية التي ستكون عليها الحالة القانونية للقضية الفلسطينية.
وذكر ان الحدث رفيع المستوى أكد الرغبة الصادقة من المجتمع الدولي بمواصلة الجهود في نصرة الشعب الفلسطيني، مضيفا ان الآراء الفنية التي تقدم بها الخبراء الدوليون والمشاركون في الحدث سيأخذ بها بعين الاعتبار من قبل هيئة حقوق الانسان ليتم البناء عليها في التقارير الخاصة عن الحالة الفلسطينية.
من جانبه، ثمن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور بمواقف الكويت النبيلة والأصلية قيادة وشعبا في تأييدها ونصرتها للقضية الفلسطينية.
واستذكر السفير منصور في تصريح مماثل لـ «كونا» دور الكويت الرائع خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي ووقوفها الدائم مع فلسطين في كل المسائل وضد العدوان الاسرائيلي الهمجي على الأراضي الفلسطينية.
واعتبر ان الكويت تلعب دورا نشطا في الأمم المتحدة خصوصا جهودها المساعدة في مسألة اعتراف جزر الباهاما بدولة فلسطين.
وأعرب عن شكره للكويت وجميع الدول التي ساعدت دولة فلسطين بمساعي اعترافات الدول بها إلى جانب مساعي وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الاراضي الفلسطينية.
وناقش المشاركون في الحدث رفيع المستوى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، معربين عن رفضهم لهذه الاوضاع وضرورة العمل على الايقاف الفوري لإطلاق النار وضمان المرور الآمن للمساعدات الكافية لدخول قطاع غزة وإعادة الإعمار وتهيئة المسار الموثوق للسلام العادل والمستدام بما يضمن منح الفلسطينيين الحق في حياة كريمة.
وأكدوا ضرورة البناء على «الحكم التاريخي» لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة وحسن الاستفادة منه بهدف ممارسة أقصى الضغوط الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية الممكنة على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف عدوانه غير المسبوق على الشعب الفلسطيني.