ابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب البرتغال وقادته للفوز على سلوفينيا 3-0 في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" وذلك عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والوقتين الإضافيين بالتعادل السلبي وذلك بفضل الاداء الاستثنائي لحارس البرتغال كوستا الذي تصدى لاول 3 ركلات ترجيحية من سلوفينيا التي فشل حارسها العملاق اوبلاك في تكرار ما فعله خلال اللقاء عندما تصدى لضربة جزاء من الاسطورة رونالدو.

وبذلك ضربت البرتغال موعدا ناريا مع فرنسا الفائزة على بلجيكا في ربع نهائي البطولة الجمعة المقبل.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الأول (105) إضاعة قائد البرتغال كريستيانو رونالدو لضربة جزاء تحصل عليها المهاجم البديل دييجو جوتا بعد أن تصدى الحارس العملاق اوبلاك. ولاحقا وخلال استراحة الشوطين الاضافين ظهر رونالدو متأثرا بشدة وأجهش في البكاء على إضاعة فرصة تسجيل هدف اللقاء الأول لمنتخب بلاده وله شخصيا في سادس مشاركاته في بطولات "اليورو".

وفي الدقيقة (115) نجح الحارس كوستا في انقاذ البرتغال بطريقة رائعة بعد انفراد تام من سيسكو مهاجم سلوفينيا من منتصف الملعب إثر خطأ كبير من المدافع بيبي الذي تردد في لعب الكرة.

وكانت فرنسا قد عبرت إلى دور ال8 بفوزها الصعب على بلجيكا بهدف نظيف سجل بالنيران الصديقة عبر المدافع يان فيرتونخين بالدقيقة (85).

‏رقم تاريخي للمدافع بيبي

وبمشاركته أمام سلوفينيا، أصبح مدافع منتخب ⁧‫البرتغال بيبي‬⁩ أكبر لاعب يظهر في مباراة بمرحلة خروج المغلوب في البطولات الكبرى (كأس العالم واليورو)، متجاوزا الرقم القياسي الذي سجله الحارس الإنجليزي بيتر ⁧‫شيلتون‬⁩ في كأس العالم 1990 ضد إيطاليا بعمر 40 عاما و292 يوما.