بحث رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد مع رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث نورا أشقر أوجه التعاون والتنسيق المشترك.

وقالت «الإطفاء»، في بيان صحافي، إن الجانبين بحثا جهود «القوة» لاستضافة المنتدى العربي الإقليمي السادس للحد من مخاطر الكوارث الذي سيعقد في الكويت بنهاية شهر أكتوبر المقبل برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وأوضحت أن المنتدى سيناقش التقدم المحرز في إطار «سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015 ـ 2030» على أن يعتمد استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث باسم الكويت تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة من قبل جميع الدول العربية.