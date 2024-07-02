دي مايو: أتطلع إلى إجراء مناقشات مثمرة وعميقة مع نظرائي الكويتيين

أسامة دياب

يصل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو إلى الكويت اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث تتزامن هذه الزيارة مع الذكرى الخامسة لافتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي بالكويت، وخلال الزيارة سوف يلقي لويجي دي مايو الكلمة الرئيسية في حفل تقيمه بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت للاحتفاء بهذه المناسبة المهمة والتي تعكس الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي والكويت.



يلتقي دي مايو خلال الزيارة وزير الخارجية عبدالله اليحيا ونائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد وغيرهما من كبار المسؤولين الكويتيين. وبهذه المناسبة، قال دي مايو: «ان هذه زيارتي الثالثة للكويت منذ ان تولى مهام منصبي كممثل خاص للاتحاد الأوروبي قبل سنة»، مضيفا: «أتشرف بالاحتفال بالذكرى الخامسة لافتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي، كما أتطلع إلى إجراء مناقشات مثمرة وعميقة مع نظرائي الكويتيين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية وإيجاد طرق ملموسة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكويت ويسعدني كذلك أنه سوف تتاح لي فرصة التواصل مع الديبلوماسيين الكويتيين الشباب في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي».



من جهتها، ذكرت آن كويستنن سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت: «نحن سعداء بزيارة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو أثناء احتفالنا بالذكرى الخامسة لافتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت. لقد تم افتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 14 يوليو 2019، ومنذ ذلك الوقت أصبحت علاقاتنا أقوى من أي وقت مضى، حيث نتطلع إلى الاستمرار بالعمل بشكل وثيق مع الحكومة الكويتية والمجتمع الكويتي من أجل تعزيز العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي والكويت».