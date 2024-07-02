دشنت جامعة الكويت اليوم الثلاثاء، معرض (هنا يبدأ مستقبلك) في مجمع الأفنيوز لتعريف الطلبة الراغبين في الالتحاق بها بالتخصصات المطروحة والنسب المطلوبة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ويستمر إلى 6 يوليو الجاري.

وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في الجامعة د.فاضل عزيز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن معرض القبول يستهدف الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة ويعتبر استكمالا لحملة (هنا يبدأ مستقبلك) التي تنظمها إدارة القبول بعمادة القبول والتسجيل مع إدارة العلاقات العامة والإعلام وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

وأوضح عزيز أنه سيتم شرح آلية تقديم طلبات الالتحاق الخاصة بالجامعة للوصول إلى أكبر شريحة من خريجي الثانوية والطلبة الراغبين بالتحويل من جامعات خارجية وبعض كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ولفت إلى وجود موظفي ديوان الخدمة المدنية للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بحاجة سوق العمل لبعض التخصصات والمميزات المالية المتعلقة بتلك التخصصات لمساعدة أبنائنا الطلبة على اختيار تخصصاتهم.

وأشار إلى أن الجامعة استحدثت برنامج بكالوريوس التمريض في كلية العلوم الطبية المساعدة وبإمكان الطلبة المهتمين معرفة الشروط المطلوبة من خلال زيارة المعرض مبينا أن القائمين عليه على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة وأولياء الأمور والرد على كل استفساراتهم.