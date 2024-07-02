أعلنت جامعة عبدالله السالم الخطة الزمنية لتقديم واستقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2024 للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين لشروط القبول في الفترة بين 5 و12 يوليو الجاري إلكترونيا.

وقالت الجامعة في بيان صحافي، لعمادة القبول والتسجيل إنه بإمكان الطلبة الدخول إلى نظام التسجيل الإلكتروني https://aasu.edu.kw/admissions-fall-2024/ والتأكد من وجود بياناتهم بصورة صحيحة ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن القبول في جميع البرامج الأكاديمية يتم وفقا للمعدل التفاضلي الذي يحسب وفقا لأوزان محددة تختلف من كلية لأخرى في ضوء نتيجة الطالب في الشهادة الثانوية ونتائج الاختبار الوطني (اختبارات القدرات الأكاديمية).

ودعت الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة إلى الاطلاع على القواعد الأساسية للقبول التي تم ذكرها في دليل القبول على موقع الجامعة الإلكتروني ومراجعة بياناتهم ورفع المستندات المطلوبة.

وأضافت أن تحديد الرغبات على النظام للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات يتم خلال الفترة المعلنة أما طلبة المدارس الإنجليزية المتوقع تخرجهم في أغسطس المقبل فعليهم تسليم شهاداتهم الأصلية للجامعة خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم لتحديد رغباتهم.

وبخصوص الفئات الأخرى من غير الكويتيين ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في دليل القبول أفادت بأنه سيتم فتح باب التقديم لهم بين 16 و18 الجاري وسيسمح بالتقديم إلكترونيا لمواطني دول مجلس التعاون والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد.

وبالنسبة لباقي الفئات أشارت إلى أنه عليهم التوجه إلى إدارة القبول والتسجيل في موقع الخالدية مصطحبين معهم الشهادة الأصلية في الأيام المخصصة لهم.

وبينت أنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق للطلبة الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة من تاريخ 22 إلى 25 يوليو الجاري بالحضور شخصيا لإدارة القبول والتسجيل في موقع الخالدية مصطحبين معهم الشهادة الأصلية لخريجي النظام الموحد والشهادة الأصلية ومعادلة التعليم الخاص لخريجي المدارس الخاصة خلال الدوام الرسمي للجامعة.