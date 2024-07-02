شاركت الكويت اليوم الثلاثاء في الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته دولة قطر بمشاركة وكلاء الوزارات ونواب الهيئات والمراكز المعنية بالأمن السيبراني في المنطقة، ومثلت الكويت بالاجتماع نائب رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني لشؤون الحوكمة وإدارة المخاطر طيبة القبندي.

وقال المركز الوطني للأمن السيبراني في بيان صحافي إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن السيبراني لحماية المنظومة بدول المجلس والمصالح المشتركة بين الدول الأعضاء.

وأضاف المركز أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مناقشة الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني والهاكاثون الخليجي الأول والخطة التنفيذية لعمل اللجنة الوزارية للأمن السيبراني وبرنامج التمارين السيبرانية الخليجية المزمع عقده في العاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أهمية هذه الاجتماعات بين الدول الأعضاء في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز الشراكات والتعاون الدولي في مجالات الأمن السيبراني والاستفادة من التجارب العالمية وتقديم الدعم الكامل وتشجيع المواهب على البحث والابتكار والعمل على تطويرها سعيا للنهوض في شتى مجالات الأمن السيبراني بدول الخليج العربي.