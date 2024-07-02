أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد ضرورة تضافر جهود كل الجهات الحكومية والمجتمعية للمحافظة على المعالم والمباني التاريخية والثقافية في الكويت وخاصة في محافظة الأحمدي لما لهذه المدينة من إرث تاريخي عريق.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الأحمدي، مع الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، وم.وليد العصفور وم.ناصر عاشور وم.محمد قاسم، وذلك في ديوان عام المحافظة، حيث تم الاطلاع على أبرز المواقع التاريخية بالمحافظة، وبحث سبل إعادة تأهيلها وتطويرها، ومنها مشروع سوق شرق الأحمدي الذي أنشئ في الخمسينيات من القرن الماضي، ويعد أحد أبرز المعالم التاريخية بالكويت، ومبنى سينما الأحمدي التاريخي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المعوقات التي حالت دون تأهيل هذه المباني وبحث الحلول المقترحة لمعالجتها والمضي قدما في المشروع لتنفيذ ما هو مخطط له، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر مع الجهات ذات الصلة لتقريب وجهات النظر في المرحلة المقبلة للوصول إلى الهدف المنشود وهو البدء في أعمال هذه المشاريع وإعادة تأهيلها لتصبح منارة تاريخية وثقافية لدولة الكويت في محافظة الأحمدي.