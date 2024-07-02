عقد محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي بمكتبه في ديوان عام المحافظة أمس الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الثاني بين المحافظين بحضور كل من محافظ حولي علي الأصفر ومحافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي ومحافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر صباح السالم ومحافظ الجهراء حمد الحبشي ومحافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد، ومحمد الأحمد.

هذا، وقد تم خلال الاجتماع بحث جميع المواضيع المتعلقة بشؤون محافظات الكويت، كما تم بحث آليات تفعيل مرسوم مهام المحافظين، وذلك للنهوض بكل الخدمات في مناطق البلاد والأخذ بالملاحظات وإيصال الشكاوى الى الجهات المعنية ومتابعتها بما يخدم مصالح المواطنين ويحفظ أمنهم، كما تضمن الاجتماع مناقشة أبرز العوائق الإدارية والهيكل التنظيمي للمحافظات.