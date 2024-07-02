استقبل محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي في مكتبه صباح أمس مدير إدارة الطوارئ الطبية د.أحمد الشطي، يرافقه قائد إسعاف المحافظة محمد القلاف.

وقد استعرض الشيخ عبدالله السالم مع الشطي العديد من الموضوعات حول الخدمات التي تقدمها فرق الطوارئ الطبية والاستعدادات اللازمة في كيفية التعامل مع الأزمات والمتابعة الدورية لإجراءات الأمن والسلامة تحسبا لأي طارئ، مشيدا بالجهود الملموسة التي يبذلها منتسبو الطوارئ في جميع الخدمات التي يقومون بها.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون والتنسيق بين محافظة العاصمة والطوارئ الطبية في المرحلة المقبلة بما يخدم الصالح العام.