عبدالكريم العبدالله

أعلنت وزارة الصحة عن استضافة 12 طبيبا ومتخصصا في مجالات طبية وصحية متنوعة، وذلك ضمن «برنامج الأطباء الزائرين».

وأوضحت الوزارة أن الأطباء المشاركين في البرنامج خبراء مختصون من كندا، وبريطانيا، والهند، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وألمانيا، وتتنوع تخصصاتهم لتغطي مجالات عديدة، منها الجراحة العامة، وجراحة المسالك، والأنف والأذن والحنجرة، وفي مجال التمريض والوقاية من الإشعاع، وغيرها من التخصصات الحيوية.

وبينت أن أعمال الأطباء الزائرين ترتكز على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى، من خلال مناظرتهم وتشخيص حالاتهم بدقة، وكذلك إجراء العمليات الجراحية المتنوعة التي تتطلب مهارات وخبرات متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم برنامج الأطباء الزائرين في تبادل الخبرات والمعارف مع الكوادر الصحية المحلية، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء الطبي، وتحديث الأساليب العلاجية والمعرفية وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وأكدت الوزارة أن برنامج الأطباء الزائرين يعكس الالتزام بتطوير القطاع الصحي والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، وأنها ستواصل استقطاب الكفاءات الطبية العالمية، وتطوير برامج تدريبية متقدمة، لتعزيز مستوى الخدمات الصحية، لافتة إلى أنه يمكن التعرف على قائمة الأطباء الزائرين، وحجز موعد مسبق، ورفع البيانات والتقارير المطلوبة عبر تطبيق كويت - صحة، أو عبر التطبيق الحكومي الموحد «سهل».