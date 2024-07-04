رونالدو قائد شجاع ودي بروين قدّم أفضل ما لديه وننتظر المزيد من مبابي

إسبانيا وألمانيا وفرنسا الأفضل.. وإنجلترا لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات

إقامة مباراة بين بطلي «يورو 2024» و«كوبا أميركا» «أمنية الجماهير»

أجرى اللقاء ـ هادي العنزي

دخلت كأس أمم أوروبا في نسختها الـ 17 الدور ربع النهائي، بعدما اجتهدت المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة بتقديم أفضل ما لديها بحسب جاهزيتها، وجودة لاعبيها وخطط مدربيها، وبمضي المنافسات حجزت منتخبات فرنسا، ألمانيا (المستضيف)، إنجلترا، تركيا، سويسرا، هولندا، إسبانيا، والبرتغال مقاعدها في الدور ربع النهائي. «الأنباء» التقت قائد منتخبنا الوطني لكرة القدم في عصرها الذهبي وأول عربي يحمل كأس آسيا وقائد «الأزرق» بنهائيات كأس العالم ١٩٨٢ سعد الحوطي، في لقاء خاص شمل الحديث عن بطولة «يورو 2024» ومراحلها المتقدمة والدروس المستفادة منها.. إلى جانب الأبرز والأفضل حتى الآن وكذلك المنتخب الذي أحبط جماهيره.. فجاءت الإجابات كالتالي:



ما أكثر المنتخبات تطورا في البطولة؟



٭ منتخب إسبانيا قدم كرة قدم حديثة وذات رسم تكتيكي متزن، كما اتسم بالانضباط الصارم بتعليمات المدرب، وتنفيذ الواجبات الهجومية والدفاعية بدقة عالية، مصحوبا بروح معنوية عالية، وهذا الفريق من شأنه أن يكون أحد أبرز المرشحين للظفر بكأس العالم 2026، ثم يأتي بعده منتخبا ألمانيا وفرنسا تواليا.



ما هو الفريق الذي تراه أحبط جماهيره؟



٭ بلا أدنى شك منتخب إيطاليا لم يحبط جماهيره فقط، بل أحبط متابعي كرة القدم، بعدما قدم أداء هزيلا محرجا ولا يرتقي لتوقعات الجماهير، كما انه لا يتناسب مع كونه حامل لقب النسخة الـ 16، ولعل المنتخب الإنجليزي أيضا لم يكن في مستوى التطلعات، فهو لم يقدم الأداء المتوقع رغم كثرة النجوم بالفريق، وجودة «البريمييرليغ».



وما المنتخب الذي يعد مفاجأة البطولة؟



٭ المنتخب السويسري يعتبر مفاجأة البطولة، وقد أصبح «الحصان الأسود» بلا منازع، اذ يلعب كمجموعة متناسقة، ويقدم مستويات متميزة أحرج من خلالها كبار القارة الأوروبية وتقدم بجدارة إلى ربع النهائي.



من هم اللاعبون الذين قدموا أداء لفت الأنظار وساهموا في مساعدة منتخبهم؟



٭ سعدت بمشاهدة الموهبة الإسبانية لامين يامال (17 عاما)، فهو يقارع أفضل مدافعي العالم ويتغلب عليهم رغم صغرة سنه وقلة خبرته، وكذلك لاعب الوسط الألماني فلوريان فيرتز.



كيف تقيم أداء نجوم القارة الأوروبية أمثال رونالدو ودي بروين ومبابي وبيلينغهام؟



٭ رونالدو كان مقاتلا شجاعا فهو يمتاز بالروح العالية ولم يجعل لتقدم العمر تأثيرا كبيرا على أدائه، وأظهر شجاعة فائقة بتسجيله ركلة الترجيح الأولى لفريقه في شباك سلوفينيا، أما دي بروين فقدم أداء متكاملا وإن عابته العصبية في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الفرنسي، بينما كان بيلينغهام حاضرا في أصعب الأوقات وبموهبته الفذة أخذ بيد إنجلترا إلى ربع النهائي، وأخيرا فإن مبابي لم يقدم مستويات جيدة وننتظر أداء أفضل في الأدوار الحاسمة رغم الإصابة.



كيف ترى مواجهة ألمانيا وإنجلترا في ربع النهائي غدا؟



٭ قمة كبيرة بكل تفاصيلها، وأقوى وأفضل مواجهات دور الـ 8، والفائز سيكون أقرب من أي فريق آخر لحصد اللقب الأوروبي، وأتوقع أن تكون النتيجة في صالح المنتخب الإسباني لأسباب عدة، فيما يعد طريق منتخب هولندا أسهل وصولا إلى نصف النهائي.



ما أبرز سلبيات «يورو 2024»؟



٭ تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) التي «خربت البطولة» بكثرة تدخلها، وبعدما أصبحت المتحكم و«سيدة الملعب» فقد سلبت الحكام قراراتهم وأفقدتهم شخصيتهم، وأتمنى على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن يعطي مهلة دقيقة واحدة فقط لتقنية الـ «VAR» فإن لم تصدر قرارها خلال 60 ثانية يؤخذ بقرار الحكم، وهذا ما يجب أن يكون.



مباراة تتمنى مشاهدتها؟



٭ يتابع جماهير كرة القدم بطولتي «يورو 2024»، و«كوبا أميركا» في نسختها الـ 48 بشغف كبير، وأتمنى إقامة مباراة بين بطلي «يورو وكوبا أميركا»، ولعلها ستكون بمنزلة نهائي كأس عالم بين أفضل فريقين.