ناصر العنزي



«المدافعــون صاروا مهاجميــن والمهاجمون صاروا مدافعين»، والتركي ميريه ديميرال تفوق على كل لاعبي تركيا والنمسا وتمكن من تسجيل هدفي فريقه والتأهل إلى الدور ربع النهائي، ولسان حال مدربه الإيطالي فينتشينزو مونتيلا يقول للمهاجمين كان ايهان وباريس يلماز «ماذا تفعلان في منطقة الجزاء»، ويعتبر الهدف الثاني الذي سجله ديميرال المحترف بالنادي الأهلي السعودي من أصعب الأهداف التي يقدم عليها اللاعبون، بعدما قفز من الوضع العمودي متفوقا على مدافعين من الخصم وسدد الكرة برأسه هدفا رائعا يصعب تكراره، أما الحارس التركي ميرت جونوك فقد تصدى بطريقة مذهلة لكرة من رأس النمساوي بومجاتنر في اللحظات الأخيرة يستحق عليها أجمل أنواع «البقلاوة» التركية.



٭ المنتخب التركي ولقبه «نجوم الهلال» يلعب كرة «ناشفة»، ولا يدع خصمه يفرض أسلوبه وحده، كما يملك عناصر متمكنة قادرة على التغلغل بين دفاعات الخصوم وأبرزهم لاعب ريال مدريد أردا غولر (19 سنة)، وعندما تخسر من النمسا بنتيجة ثقيلة «1-6» في مواجهة دولية ودية مارس الماضي، وتعود وتتغلب عليه في بطولة اليورو الحالية فحتما مدرب تركيا يملك لاعبين قلوبهم من صخر، والأتراك سجلوا انجازا لافتا في يورو 2008 بعدما تأهلوا إلى نصف النهائي وخسروا من ألمانيا 2-3، ويبدو أن «بالهم طويل» في هذه البطولة.



٭ المعلقون على مباريات بطولة اليورو الحالية «أزعجونا وغثونا» وتحولوا إلى مدربين أكثر من مدربي المنتخبات المشاركة، وليتنا نسلم من صراخهم المستمر على كل لقطة، نتفهم ميول كل معلق وهذا حق له ولكن لا نفهم محاولة التقليل من نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو، وفي هذا الشأن قال المدافع الايطالي السابق جورجيو كيليني في تعليق ظريف «المرة الأولى التي يبكي بها رونالدو أثناء سير المباراة، وهذا يعني أنه إنسان أيضا رغم أنه يبدو وكأنه آلة»، كيليني زامل رونالدو في يوفنتوس لمدة 3 مواسم، ومازالت «سحبة» كيليني للمهاجم الانجليزي ساكا من قميصه والدوران به في نهائي يورو 2020 عالقة في أذهان المتابعين.