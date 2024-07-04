يحيى حميدان



قدم أسطورة الكرة الهولندية الراحل يوهان كرويف نصيحة ذهبية للاعبين عندما قال: «لا تركض كثيرا، كرة القدم لعبة تلعبها بعقلك»، وبالتأكيد فإن «الجناح الطائر» يعلم عن كرة القدم مالا يعلمه الكثيرون.



ودائما ما يحظى اللاعب الذكي الذي يبرز في المواعيد الكبيرة بأهمية خاصة لدى المدربين، لأنهم يعلمون أن الأمور المعقدة لا يحلها إلا من يمتلك هذه الصفة. وبرز في «يورو 2024» الجناح الأيسر لمنتخب هولندا كودي غاكبو في جانب الذكاء والحسم، وعلى ما يبدو أنه متخصص في البطولات الكبيرة، بعد تسجيله 3 أهداف في كأس العالم 2022 الأخيرة التي أقيمت في قطر، وأضاف مثلها في كأس أوروبا الحالية مع نهاية دور الـ 16، ليصل المجموع إلى 6 أهداف وهو نصف ما سجله طوال مسيرته الدولية مع «الطواحين»، حيث أحرز 12 هدفا في 28 مباراة دولية.



وولد كودي ماتيس غاكبو في 7 مايو 1999 في مدينة ايندهوفن، ووالده من مواليد توغو وله أصل غاني، فيما والدته هولندية، ونشأ في منطقة ستراتوم.



وانضم غاكبو في عام 2007 إلى أكاديمية الشباب في ايندهوفن، حيث تقدم بعد ذلك في جميع فرق الفئات العمرية، قبل أن يصل الى الفريق الأول في النادي صاحب اللونين الأبيض والأحمر ويمثله في 159 مباراة وسجل خلالها 55 هدفا في الفترة من 2018 حتى نهاية 2023 العام الذي انتقل فيه إلى الكبير الإنجليزي ليفربول وحمل ألوان الفريق في 56 مباراة وأحرز خلالها 15 هدفا، إلا أن مسيرته مع فريقه الحالي لم تحظ بالنجاح الكبير بسبب وضعه في مركز غير مركزه في منتخب هولندا، بالإضافة إلى الاعتماد عليه أحيانا كأساسي وأحيان أخرى كبديل دون استقرار خلال فترة تولي المدرب الألماني يورغن كلوب تدريب الفريق الأحمر، قبل أن يغادر ويتولى الإدارة الفنية المدرب الهولندي آرني سلوت في الصيف الحالي.



وينتظر عشاق الكرة الهولندية الجميلة المزيد من غاكبو، وعلى باقي زملائه أن يطبقوا مقولة الأسطورة كرويف ويلعبون المباريات بذكاء، لأن الفرص السهلة المهدرة كثيرة وبحاجة لـ «العقل» فقط لمواصلة المسير نحو اللقب الأوروبي الثمين.