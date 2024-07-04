

استبعد المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون، استمرار قائد النصر السعودي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على الصعيد الدولي لما بعد يورو 2024.



وكان رونالدو قد أكد في وقت سابق أن اليورو الحالي هو الأخير في مسيرته، وذلك بعدما وصل رفقة منتخب بلاده البرتغال إلى دور الـ 8 من البطولة المقامة في ألمانيا.



ونقلت صحيفة «مترو» البريطانية، تصريحات فيرغسون التي أكد فيها أنه يستعبد استمرار رونالدو على المستوى الدولي خلال السنوات المقبلة.



وقال فيرغسون حول إمكانية استمرار رونالدو (39 عاما): «لا أعتقد ذلك». وأضاف: «كرة القدم أصبحت أكثر سرعة وقوة، وستصبح كذلك في السنوات المقبلة.. بالإضافة إلى ذلك فإن المساحة ستضيق على المهاجمين بشكل أكبر».



وتابع المدرب الإسكتلندي الذي أشرف على تدريب رونالدو 6 سنوات في مانشستر يونايتد: «فيما يخص المدافعون، فهم يصعبون المهمة على المهاجمين، خاصة عندما يتقدمون في العمر».



ولم يسجل رونالدو أي هدف في النسخة الحالية من اليورو، بينما صنع هدفا وحيدا في الفوز (3-0) على تركيا بدور المجموعات.