شدد مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان، على أهمية حفاظ «الطواحين» على المستوى الذي ظهر به في الفوز 3-0 على رومانيا، ضمن دور الـ 16 من بطولة أوروبا 2024، للتتويج باللقب.



وقدمت هولندا أداء، اختلف بشكل كبير عما ظهرت به في المباراة المخيبة للآمال التي خسرتها 2-3 أمام النمسا في الجولة الثالثة من دور المجموعات.



وقال كومان: «أحيانا يكون من الصعب تفسير اللعب بشكل سيئ في مباراة، ثم استعراض مستويات عالية في المباراة التالية». وأضاف: «أعتقد أننا فعلنا كثيرا من الأمور بصورة جيدة، وأدرك المنتخب أن المباراة الماضية كانت سيئة جدا على كل الأصعدة، لذا بعث اللاعبون برسالة قوية. لعبنا بصورة جيدة طوال المباراة باستثناء أول 10 دقائق عندما كان هناك ضغط كبير». وتابع: «كنا قد حللنا رومانيا بشكل جيد، وأظهرت بلجيكا أن هناك كثيرا من المساحات التي يمكن استغلالها أمام منافسنا».



ورأى كومان أن مفتاح الفوز يكمن في هجوم منتخبه من الجناحين، والأداء الممتاز الذي قدمه تشافي سيمونز في خط الوسط. وإذا كان منتخب هولندا يسعى للوصول إلى النهائي، المقرر في برلين 14 الجاري فعليه ألا يسمح بتراجع مستواه مجددا.



وحول توقعات جماهير المنتخب، ذكر المدرب: «النتيجة دائما هي الأكثر أهمية لكننا هولنديون، وفي هولندا علينا أن نلعب بشكل جيد وبأسلوب هجومي، نعرف هذا». وأكمل الهولندي: «الأداء بشكل عام كان رائعا، وهذا ما نحتاج إليه لمواصلة المشوار في هذه البطولة. هذا هو المستوى المطلوب، وإذا تراجع مستوانا فلن نصل إلى النهائي».