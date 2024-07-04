فتح الاتحاد الأوروبي لكرة (يويفا) تحقيقا بحق المدافع التركي مريح ديميرال بسبب «احتمالية سلوك غير لائق» خلال مباراة ربع النهائي ضد النمسا التي انتهت بفوز تركيا 2-1 سجلهما ديميرال.

ونشر ديميرال نفسه صورة له على موقع «X» يحتفل بأحد هدفيه في مرمى النمسا، رافعا يده في إشارة «الذئاب الرمادية» الخاصة بمجموعة من اليمين المتشدد في تركيا. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه تم تعيين «محقق للبت في مسألتي الأخلاقيات والانضباط»، على أن يتبع ذلك مزيد من المعلومات حول هذا الأمر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن هذه الإشارة تحمل دلالات سياسية قد تضع اللاعب التركي تحت طائلة العقوبات، ومن المحتمل أن يسفر التحقيق عن توقيع عقوبة على اللاعب التركي تصل إلى الإيقاف.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن احتفال ديميرال يسمى «تحية الذئب»، وهي لفتة مرتبطة بمجموعة «الذئاب الرمادية»، إحدى جماعات اليمين المتطرف في تركيا.

«الذئاب الرمادية»، وتعرف في تركيا باسم «أولكو أوجاكلاري»، وهي حركة شبابية تابعة لحزب الحركة القومية.

الجدير بالذكر أن الحركة التي قام بها ديميرال محظورة في دولتي فرنسا والنمسا، وفي هاتين الدولتين يعاقب من يقوم بها بغرامة تصل إلى 4 آلاف يورو،

وعلق نجم الأهلي السعودي في تصريحات بعد المباراة على هذا الاحتفال بقوله: «كان في ذهني احتفال محدد، شيء مرتبط بهويتي التركية، أنا فخور للغاية بكوني تركيا، وشعرت بهذا الفخر بعمق بعد التسجيل». وأتم: «أردت التعبير عن ذلك وأنا سعيد للغاية لأنني قمت بهذا الاحتفال، جماهيرنا فخورة بنا ورأيتهم يقومون بهذه الإشارة في المدرجات، وهذا جعلني أرغب في القيام بذلك أكثر، أنا سعيد للغاية».