

عاش مدرب منتخب النمسا الألماني رالف رانغنيك لحظات حزينة عقب الخسارة من تركيا 1-2 وتوديع «يورو 2024»، مؤكدا أنه لم يستوعب «أننا سنعود إلى الديار».



وأضاف: «اعتقدنا أننا سنواصل المشوار في البطولة لاسيما بعد الذي قدمه الفريق في دور المجموعات، حيث تصدر المجموعة أمام العملاقين الفرنسي والهولندي». واستطرد: «لكن هذه هي الأدوار الإقصائية، وعلينا أن نتعلم منها»، متطلعا إلى المستقبل «لدينا الآن دوري الأمم الأوروبية (تبدأ النمسا مشوارها في 6 سبتمبر ضمن المجموعة الثالثة للمستوى الثاني ضد سلوفينيا)، ولدينا أيضا فرصة جيدة للتأهل لكأس العالم 2026 للمرة الأولى منذ فترة طويلة وتحديدا منذ 1998».



وسخر رانغنيك من مباريات بعض المنتخبات المشاركة في البطولة، قائلا: «شاهدت مباريات أخرى، كان من الصعب حتى أن تبقى مستيقظا خلالها».



وأكمل: «هذه الحالة لم تكن حاضرة في المباريات التي خضناها».



وفيما يتعلق بمواجهة تركيا، قال: «كان لدينا الوقت الكافي للتعادل، لكن ذلك كان صعبا بسبب وجود جوردون بانكس في المرمى». وأشار بذلك إلى الحارس الإنجليزي الأسبق بانكس، الذي قام بتصد أسطوري أمام البرازيل في كأس العالم 1970، مثلما فعل الحارس التركي ميرت جونوك في الوقت القاتل أمام النمسا.