أكد مدرب رومانيا إدوارد يوردانيسكو إن القصة الجميلة لمنتخب بلاده في بطولة أوروبا «يورو 2024» انتهت بخروجه من ثمن البطولة، وذلك بعدما خسرت رومانيا بثلاثية نظيفة أمام هولندا، وقال: «أعتقد أننا بحاجة لرؤية الصورة كاملة، لقد أنهينا مجموعتنا في المركز الأول، القصة جميلة انتهت، لكن لا يزال لدينا الكثير من الإلهام والإيمان بالمستقبل»، مضيفا لقد انتهت هذه القصة الجميلة التي واجهنا فيها خصما استثنائيا، أريد أن أهنئ جميع اللاعبين على كل ما فعلوه.



ووجه المدرب اعتذاره على الخروج من البطولة قائلا: «أريد أن أعتذر لجميع أنصارنا لعدم قدرتنا على المضي قدما، ربما، في المستقبل سنحقق المزيد، وأريد أن أخبرهم أنهم بالتأكيد أبطال اليورو».



وعن المباراة مع هولندا، قال يوردانيسكو: «الحقيقة هي أن هولندا تمكنت من إفقادنا التوازن بالتسجيل من مجهود فردي، ثم لم تسر الأمور بشكل جيد كما كنا نعتقد، ويؤسفني أننا لم نتمكن من الارتقاء بأنفسنا إلى مستواها»، مضيفا هناك بعض الحزن، وقدمنا ​​كل ما لدينا، شكرا لأولادي وشكرا للمشجعين وشكرا لكل الناس في بلادنا ولمواطنينا في جميع أنحاء العالم».



وقال يوردانيسكو (46 عاما) إنه مرهق للغاية بعد أن كان ينام لمدة 3 أو 4 ساعات فقط يوميا في ألمانيا، وسيتحدث قريبا مع الاتحاد الروماني للعبة بشأن مستقبله.



وتابع المدرب الذي تولى والده أنجيل تدريب رومانيا لـ 3 فترات وقادها إلى دور الثمانية في كأس العالم 1994: «أعتقد أن عائلتي في هذه اللحظة تحتاج إلي أكثر من المنتخب».



واختتم: «أنا متأكد من أنه مهما حدث معي أو مع وضعي فإن هذا الفريق لديه القدرة على تحقيق مستقبل جيد، نريد بلوغ كأس العالم 2026».