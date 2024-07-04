غادر أمس الاربعاء وفد المنتخب الوطني للناشئين للإسكواش إلى العاصمة الهولندية امستردام للمشاركة في بطولة هولندا المفتوحة للناشئين التي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 7 الجاري، وبعد انتهاء المهمة في هولندا سيغادر الوفد إلى مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية في الثامن من نفس الشهر للمشاركة في معسكر اعدادي تدريبي خارجي لمدة 4 ايام استعدادا لبطولة العالم للناشئين التي ستقام في هيوستن خلال الفترة من 11 إلى 24 الجاري.



هذا، ويرأس الوفد عضو مجلس الإدارة عادل الغريب ويرافقه المدرب ماجد عزيز خان واللاعبون جاسم الغريب، وعبدالرحمن المغربي، وخالد الفوزان، وفهد الغيص، وعبدالله هاني وسعد السويد.



وأكد الغريب ان المشاركة في البطولات الرسمية المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة هي الأنسب للاعبين الناشئين والشباب، وذلك لمواجهة أفضل اللاعبين في العالم مما يؤدي إلى اكتساب الخبرة الدولية وتطور الحالة الفنية للاعبين، لاسيما ان لاعبي الأزرق المشاركين في البطولة العالمية يعتبرون من أفضل اللاعبين محليا والرافد الرئيسي للمنتخب الأول، متمنيا ان يقدم اللاعبون المستوى المأمول في البطولتين وتحقيق نتائج إيجابية.