يحيى حميدان



تعاقدت إدارة نادي خيطان مع المحترف البرازيلي لويز فرناندو لتدعيم صفوف فريق الكرة في الموسم الجديد الذي سيخوضه مع الكبار في دوري «زين» الممتاز.



ويمتلك فرناندو، الذي يشغل مركز الوسط المتأخر، خبرة كبيرة في الكرة الكويتية بعدما سبق له تمثيل الفحيحيل في عدة مواسم، قبل انتقاله إلى التضامن في النصف الثاني من الموسم الماضي. ويعتبر فرناندو أولى صفقات خيطان في الصيف الحالي، إذ دخلت إدارة النادي في مفاوضات مع مجموعة من المحترفين الأجانب، ووصلت إلى اللمسات الأخيرة فقط قبل التوقيع الرسمي والإعلان عن الصفقات.



ونقل «الأحمر والأسود» تدريباته في الفترة الحالية إلى شاطئ البحر لرفع اللياقة البدنية للاعبين، قبل أن يعود إلى تدريباته الطبيعية على أرضية الملعب في الأيام المقبلة، ومن ثم المغادرة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 19 الجاري حتى 2 أغسطس المقبل.