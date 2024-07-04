

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة مساء أمس الأول الحرص على جاهزية الملاعب الكويتية التي ستستضيف مباريات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) المقرر أن تستضيفها دولة الكويت في ديسمبر المقبل.



وقالت د.الحويلة، في تصريح لـ «كونا» عقب تفقدها ملاعب جابر الأحمد الدولي ونادي النصر ونادي الصليبخات التي ستقام عليها مباريات البطولة، إنها وجهت مسؤولي الهيئة العامة للرياضة بضرورة الانتهاء من تجهيز الملاعب بأبهى حلة لضمان إنجاح العرس الرياضي الخليجي.



وأوضحت أن الهيئة واللجنة المنظمة للبطولة لن تألو جهدا في متابعة الملاحظات التي أبدتها اللجان التفقدية لاتحاد كأس الخليج في جولاته السابقة، ووضع الحلول المناسبة لها، مضيفة أن العمل سيتواصل بالفترة المقبلة لإنهاء جميع الترتيبات بوقت مبكر للإعداد الناجح للبطولة، مضيفة أن البطولة تحظى باهتمام خاص من لدن القيادة السياسية للبلاد كونها تجمع الشباب الخليجي في أجواء تنافسية أخوية، وكلنا ثقة بقدرة الكوادر الكويتية على تنظيم نسخة مميزة للبطولة التي تلقى اهتماما شعبيا وإعلاميا خليجيا واسعا.



وقد رافق الوزيرة د.الحويلة في الجولة كل من المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية فيصل اليتيم، وعدد من مسؤولي الهيئة.