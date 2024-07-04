هادي العنزي



يغادر مساء غد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية إلى البوسنة لخوض معسكر تدريبي يمتد إلى 20 يوما، يخوض خلاله الفريق عدة مباريات ودية، بقيادة المدرب الكرواتي انتي ميشا.



وقد جاءت بداية تدريبات السالمية في البوسنة مباشرة على غير المتوقع، بناء على رغبة الجهاز الفني، على أن يكمل الفريق تحضيراته النهائية لانطلاق الدوري الممتاز في الكويت.



ويتوقع أن يقوم الجهازان الفني والإداري بإبرام التعاقد مع لاعبين محترفين للفريق، وذلك لإكمال العدد الكلي للمحترفين، حيث وقعت إدارة السماوي مع الثلاثي السنوسي الهادي، وسانغ بيير، وأليكس ليما.



إلى ذلك، باشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل بحضور جميع اللاعبين، وبقيادة المدرب محمد العزب، تحضيراته للموسم الكروي المقبل، وقد شملت الحصة التدريبية الأولى تدريبات خفيفة بغرض رفع تدريجي لمعدل اللياقة البدنية، على أن يصل الحمل التدريبي خلال الأيام القادمة الى مستوى أفضل، قبل المغادرة إلى مصر لخوض معسكر تدريبي هناك.



وفي سياق متصل، جدد الجهاز الإداري للكرة برئاسة د. أحمد عجب تعاقده مع 4 لاعبين محليين هم: خالد القحطاني، وناجي العجمي، وحميد المطيري، ومحمد القحطاني، فيما سيتم التوقيع مع ثلاثة محترفين جدد في الأيام القادمة، وذلك قبل وقت كاف من انطلاق دوري زين للدرجة الأولى أغسطس المقبل.