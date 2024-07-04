

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا بداية مطمئنة في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس بفوزه السهل على التشيكي فيتا كوبريفا 6-1 و6-2 و6-2 اول من أمس، في حين أصبحت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، المصنفة سادسة عالميا، أول حاملة للقب تودع في الدور الأول منذ ثلاثين سنة، بخسارتها أمام الإسبانية المغمورة جيسيكا بوساس مانيرو 4-6، 2-6. وكان ديوكوفيتش يخوض اول مشاركة رسمية له منذ ان تعرض لإصابة في الغضروف خلال بطولة رولان غاروس الشهر الماضي خضع على اثرها لعملية جراحية، وقد دخل أرضية الملعب مرتديا واقيا على ركبته. ويسعى ديوكوفيتش (37 عاما) الذي تنازل عن صدارة التصنيف العالمي لصالح الإيطالي يانيك سينر بعد انسحابه من رولان غاروس، إلى إحراز لقبه الثامن في ويمبلدون ومعادلة رقم السويسري روجيه فيدرر، ولقبه الـ 25 في الغراند سلام وتعزيز رقمه القياسي.



ويلتقي ديوكوفيتش في الدور الثاني مع البريطاني جايكوب فيرنلي الذي يشارك ببطاقة دعوة، او الإسباني اليخاندرو مورو كاناس المتأهل من التصفيات. وعلى الرغم من انه صرح قبل انطلاق البطولة بأن كل شيء يسير على ما يرام فيما يتعلق بالإصابة، كان لابد من الحكم على ذلك من خلال الملعب، وبالفعل سيطر الصربي على مجريات اللعب تماما معتمدا على إرسالات قوية فلم يحصل منافسه على أي فرصة لكسر إرساله. وقال بعد فوزه: «أنا أعشق ويمبلدون، سعيد جدا بالعودة إلى هنا. لو كانت بطولة اخرى لما غامرت على الأرجح في المشاركة». كذلك، بدأ الألماني ألكسندر زفيريف الرابع مشواره بنجاح بفوزه على الإسباني روبرتو كارباييس، بينما تغلب الپولندي هوربرت هوركاتش السابع على المولدوفي رادو ألبوت، والأسترالي أليكس دي مينور التاسع على مواطنه جيمس دوكوورث. ولدى السيدات فقدت فوندروشوفا لقبها عند الحاجز الاول بسقوطها امام الإسبانية المغمورة جيسيكا بوساس مانيرو 4-6، 2-6.



ولم تجد الپولندية ايغا شفيونتيك المصنفة أولى صعوبة في تخطي الأميركية صوفيا كينان.