يتطلع منتخبا الأرجنتين والإكوادور في لقائهما على ملعب إن آر جاي بمدينة هيوستن الأميركية في الرابعة فجر الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، التي تستضيفها أميركا، وتستمر حتى 14 الجاري، الى حجز مقعد في المربع الذهبي لهذه البطولة.

ويتجدد لقاء المنتخبين بعد 3 أعوام من مواجهتهما في دور الثمانية بالنسخة الماضية من البطولة، حينما يلتقيان في الدور ذاته بالنسخة الحالية.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني «حامل اللقب» لربع النهائي عقب صدارته المجموعة الأولى بـ 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة. ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته خلال مواجهة الإكوادور في أعقاب عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة، بعدما غاب عن لقاء بيرو بسبب معاناته من إصابة عضلية.

ويعود آخر انتصار للأرجنتين على الإكوادور في البطولة إلى النسخة الماضية، عندما فاز بثلاثية نظيفة، قبل أن يشق طريقه نحو التتويج باللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

في المقابل، تأهل الإكوادور لربع النهائي بعد أن حل ثانيا في المجموعة الثانية، ويستعد لتسجيل ظهوره الثاني على التوالي في دور الـ 8 بكوبا أميركا، فيما تعد هذه المرة الثالثة التي يصعد خلالها لهذا الدور خلال النسخ الـ 4 الأخيرة، حيث تلقى 6 هزائم خلال آخر 7 لقاءات رسمية جمعته مع الأرجنتين، فيما يعود انتصاره الأخير على الأرجنتين إلى عام 2015 بهدفين نظيفين.

إلى ذلك، اكتفت البرازيل بالتعادل مع كولومبيا 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات فوقعت بمواجهة الأوروغواي القوية في ربع النهائي.

وكانت البرازيل التي تعادلت افتتاحا أمام كوستاريكا 0-0 ثم عوضت بتحقيقها فوزا كبيرا على باراغواي 4-1، بحاجة لتحقيق النقاط الـ 3 لتخطي كولومبيا وتصدر المجموعة الرابعة.

ورفعت كولومبيا رصيدها إلى 7 نقاط لتلاقي بنما في ربع النهائي، فيما حلت البرازيل ثانية بـ 5 نقاط لتضرب مواجهة نارية مع الأوروغواي حاملة اللقب 15 مرة قياسية بالتساوي مع الأرجنتين.

وبانتهاء دور المجموعات، اكتمل الدور ربع النهائي، بحيث تلعب الأرجنتين مع الإكوادور، وفنزويلا مع كندا، وكولومبيا مع بنما، والأوروغواي مع البرازيل.