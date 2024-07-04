

أشاد اتحاد كرة القدم بالتعاون المميز مع نادي الألعاب الشتوية الذي تجسد في توفير النادي صالته الرياضية ومرافقه لتدريب لاعبي المنتخبات الوطنية في المراحل السنية.



وقال أمين السر المساعد للشؤون الفنية والمنتخبات الوطنية المدير الفني لاتحاد كرة القدم بدر عبدالجليل في تصريح عقب تكريمه رئيس وأعضاء «الألعاب الشتوية» إن اللاعبين استفادوا كثيرا من الإمكانيات الجيدة المتوافرة في النادي، معتبرا هذا التعاون مثالا يحتذى لتكاتف الهيئات من أجل الارتقاء بالرياضة الكويتية.



من جانبه، قال رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي في تصريح إن الدعم الذي قدمه النادي للاعبي المنتخبات السنية في لعبة كرة القدم يأتي من باب المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع الرياضي وتحسين أدائه.



وأوضح العجمي أن تطوير الرياضة الكويتية يعد عملا جماعيا يستلزم التنسيق والتعاون بين الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة.