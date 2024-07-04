

القاهرة - محمد سامي



قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إبعاد مهاجم الفريق محمود عبد المنعم «كهربا» من التدريبات الجماعية للفريق كعقوبة تأديبية عطفا على رفض اللاعب خوض مران المستبعدين بعد لقاء فاركو بالجولة 28 من الدوري الجمعة الماضي. وخاض كهربا أمس الأربعاء مرانا منفردا انتظارا لقرار نهائي من المدير الفني الذي استبعده من قائمة الأحمر للقاء طلائع الجيش الاثنين الماضي، وكذلك مواجهة الداخلية بالجولة 29 المقررة مساء اليوم الخميس في السابعة مساء.



ويمتلك الأهلي 51 نقطة جمعها من 21 مباراة بفارق 5 مباريات أقل من متصدر جدول الترتيب فريق بيراميدز (65 نقطة من 26 مباراة).



من جانب آخر، نجح بيراميدز في اقتناص 3 نقاط غالية من سموحة بنتيجة 3-1 عقب استكمال لقائهما أول من أمس، والذي كان قد تم إلغاؤه اضطراريا بسبب نشوب حريق بستاد الإسكندرية لتتخذ رابطة الأندية قرارا باستئناف المباراة من الدقيقة 50، وكانت نتيجة اللقاء وقتها التعادل 1-1.



هذا وقد صرح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بأن إدارة ناديه تفكر جديا في طلب استقدام حكام أجانب لمواجهتي الأهلي بالدوري المقررتين يومي الجمعة 12 يوليو والاثنين 22 يوليو المقبل في إطار الجولتين 14 و31 على التوالي.



وأخيرا، ودعت لاعبة التنس المصرية ميار شريف (المصنفة 78 عالميا) بطولة ويمبلدون للتنس مبكرا من الدور الأول بعد هزيمتها من المجرية دالما جالفي المصنفة 128 عالميا بمجموعتين متتاليتين (6-1) و(6-2).