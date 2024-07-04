

قالت سابين كيلر- بوسه رئيسة أعمال البنك السويسري المحلية إن البنك يشهد تحولا في الطريقة التي يتفاعل من خلالها العملاء مع المصرفيين بفضل الذكاء الاصطناعي.



وشبهت التحول بالطريقة التي يذهب بها المرضى إلى الطبيب ومعهم صورة لمرضهم في أذهانهم، حيث يستخدم العملاء الذكاء الاصطناعي للتوصل إلى أفكار ثم يقترحونها على البنك.



وقالت كيلر- بوسه في منتدى نقطة الصفر في زيوريخ: «في صناعتنا سيحدث هذا أيضا لأنه مع Chat GPT هناك المزيد من البيانات المتاحة». «يتعين علينا أن ندرك أن عملاءنا يستخدمونه».



كان البنك السويسري ينسج الذكاء الاصطناعي في الخدمات والمنتجات التي يقدمها لعملائه، حيث بدأ العمل العام الماضي بمشروع تجريبي للائتمان الفوري الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي غالبا ما تكون في حاجة ماسة إلى السيولة.



وقالت إن هذه الخدمة تجعل من الممكن تجاوز مسؤولي الائتمان وتسريع العملية للمنتجات غير المعقدة نسبيا. وقالت كيلر- بوسه: «إنها مجرد البداية لما سنراه».