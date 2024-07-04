

الدوحة: فريد عبدالباقي



اشتد وطيس حرب البيانات بين ناديي الريان والشمال، وذلك بعد ان أصدر الأول بيانا رسميا بشأن تصريحات رئاسة نادي الشمال عبر فيه عن استنكاره واستيائه الشديدين من الاتهامات التي وجهتها رئاسة نادي الشمال عبر تصريحاتها فيما يخص المفاوضات الجارية مع المدرب السويدي بويا اسباغي.



وأكد نادي الريان في بيان: التزامه الدائم بأعلى معايير الشفافية والمهنية والأخلاقية في جميع تعاملاته ومفاوضاته، ولم يكن هناك أي تجاوز أو سوء نية في كل مرحلة من مراحل المفاوضات المذكورة، بل لم يكن للمفاوضات أن تستكمل مساراتها لو وجد لدى نادي الريان ما يثبت ممانعة نادي الشمال للعملية.



من جانب آخر، يخوض النادي العربي مباراة ودية أمام الهلال السعودي يوم 22 الجاري، على هامش معسكر الفريقين الخارجي في النمسا استعدادا للموسم الجديد.



وأعلن نادي الغرافة تجديد تعاقده مع المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لمدة 3 مواسم حتى عام 2027. كما انتظم المغربي رومان سايس في تدريب فريق السد عقب انتهاء فترة إعارته إلى نادي الشباب السعودي، حيث يرتبط سايس بعقد مع السد حتى صيف 2025، وسوف يعتمد عليه السد في تدعيم دفاعات الفريق في الموسم الجديد.



وشهدت التدريبات مشاركة قوية من نجوم الفريق ومن بينهم المهاجم الإسباني الجديد رافا موخيكا والذي تعاقد معه السد لمدة 4 سنوات.