خديجة حمودة



قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر تعيش في منطقة تموج بالصراعات والأزمات، فلم تواجه مصر في تاريخها الحديث والمعاصر أزمات كهذه من كل الاتجاهات، من الغرب والجنوب والشرق.



وأكد في لقاء تلفزيوني أن الدولة المصرية راسخة وقوية، ودورها الإقليمي والدولي الآن واضح للعيان ومشهود به، كما أن مصر ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة التي تموج بالصراعات.



وتابع أن مصر نظمت مؤتمر الاستثمار الأول من نوعه بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبقه التوقيع على الإعلان المشترك لتدشين شراكة استراتيجية وشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن كل ذلك كان نتيجة الاستقرار في مصر وقوتها وتماسكها ولدورها الإقليمي والريادي ودورها الدولي، لذلك لم يجد الاتحاد الأوروبي دولة يعتمدون عليها في حفظ الأمن والاستقرار مثل مصر وهو الوضع بالنسبة لباقي دول العالم التي تحرص حرصا كبيرا على أن يكون الدور المصري مهما ونشيطا حتى لا يحدث في المنطقة توالي أزمات أكثر مما هو قائم بالفعل.