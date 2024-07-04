تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى انتقادات لاذعة بعد ظهوره باكيا إثر إضاعته ركلة جزاء في الشوط الأول للمواجهة التي جمعت فريقه مع المنتخب السلوفيني، وذلك قبل أن تنتصر البرتغال بركلات الترجيح (3-0)، بعد التعادل السلبي في المباراة، وفشلت محاولات زملائه لتهدئته قبل استئناف اللعب.

من جانبه، شن رود خوليت أسطورة هولندا وميلان الإيطالي هجوما لاذعا على قائد البرتغال رونالدو، وقال في تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس»: «لم يعجبني ما حصل بالأمس، كل مخالفة كان رونالدو يريد أن يسددها»، مضيفا: «من كل 60 ركلة حرة يسجل واحدة، وهناك من يسدد أفضل منه في البرتغال، إنه يريد أن يخطف الأضواء في كل مرة، وبعد إهدار كل المخالفات وعدم التسجيل تضيع ركلة جزاء وتبكي؟! هذا غير مقبول صراحة وهذه دموع تماسيح».