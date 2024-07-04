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الإيطالي مونتيلا نجم دور الـ 16
الخميس
2024/7/4
المصدر : الأنباء
فوز كبير ..
- رأيت قلب تركيا هذا المساء وهو ما أحبه في هذا البلد
- فخور جداً بالحالة الذهنية التي أظهرناها على أرض الملعب خلال اللقاء
- سعيد من أجل هذا الفريق فالجميع قدموا شيئاً إضافياً
- الفريق كان لديه روح قتالية اليوم لتحقيق الفوز وبلوغ ربع النهائي
دعم كبير ..
- يحظى المنتخب بدعم جماهيري هائل في ألمانيا لوجود نحو 3 ملايين تركي
- يتابعنا عدد كبير من الناس وهذا الشغف والحب عميقان جداً
- سعيد جداً لمنح الشعب التركي هنا في ألمانيا هذا الفخر
- نشعر بهذا الدعم باستمرار.. لكن لا يمكنك تحقيق الأحلام إلا إذا عملت بجد كبير