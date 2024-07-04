أعلنت شركة KDD عن شراكة مهمة مع شركة DHL، وهي شركة لوجستية عالمية رائدة، للاستفادة من حلول «Go Green Plus «DHL لتكون شركة KDD أول شركة في قطاع الاغذية في الكويت تنضم إلى هذه المبادرة العالمية، مما يعزز مكانتها الريادية في هذا القطاع. ولقد بدأت العلاقة المؤسسية بين KDD وDHL في 18 يناير 1982.



الالتزام بالاستدامة



وقالت نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة كي دي دي، بهية عزت جعفر: «تمثل هذه الشراكة قفزة كبيرة في التزام كي دي دي الثابت بتعزيز الاستدامة والحد من آثار تغير المناخ، حيث تتمثل رؤيتنا في تقليل بصمتنا البيئية مع المساهمة في معالجة التحديات البيئية في نطاق أنشطتنا».



من خلال مبادرة GoGreen Plus، تهدف الشركة إلى الاستثمار في وقود الطيران المستدام (SAF) لتقليل انبعاثات الكربون المرتبطة بجميع شحنات الطرود بنسبة تصل إلى 70%.



وختمت جعفر قائلة: «إن التزامنا بالخدمات اللوجستية المستدامة جزء من استراتيجية الشركة الأوسع لتعزيز اقتصاد منخفض الكربون. وتأمل شركة كي دي دي أن نكون نموذجا يحتذى من خلال دمج الاستدامة في عملياتنا».



شراكة إستراتيجية



من جهته، قال مدير عام شركة دي إتش ال إكسبرس في الكويت، مكرم رعد: «نحن متحمسون لإقامة هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة كي دي دي، وهي شركة صناعية ذات حجم كبير وسمعة ممتازة، كونها أول شركة صناعية في مجال الأغذية والمشروبات في الكويت تختار خدمة دي إتش إل جو جرين بلس، فإن شركة كي دي دي تظهر التزامها بالاستدامة البيئية».