حنان عبدالمعبود



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها مازالت مستمرة في عملية تسلم إقرارات الذمة المالية للمشمولين بنظام الذمة المالية.



وأكدت «نزاهة» في تصريح صحافي على ضرورة التزام الفئات الواردة في المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بالمواعيد المحددة قانونا لتقديم إقرارات الذمة المالية، والتي تنص على تقديم الخاضعين للإقرار الأول خلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب وتحديث الإقرار خلال 60 يوما من نهاية كل



3 سنوات لمن بقي من منصبه، والإقرار النهائي خلال 90 يوما من تاريخ ترك المنصب أو زوال الصفة. وبينت «نزاهة» مواعيد تقديم الإقرار ولتحميل نماذج إقرار الذمة المالية وحجز موعد مسبق بموقع الهيئة الإلكتروني www.nazaha.gov.kw أو الاتصال على 118 أو الدخول على تطبيق سهل، لافتة الى أن ساعات العمل الرسمية لتسلم الإقرارات من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا في مقر الهيئة بمنطقة الشامية خلال أيام العمل الرسمية.