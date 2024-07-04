التقى سفيرنا في نيودلهي مشعل الشمالي بالأمين العام للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الافريقية (آلكو) د.كامالين بنيتبوفادول ومقرها نيودلهي، حيث تم التباحث حول العديد من المواضيع ذات العلاقة المشتركة بتعاون دولة الكويت مع المنظمة والمتعلق منها بالمسائل القانونية.



وأشاد كامالين بالدور المهم والفعال التي تقوم به دولة الكويت بعضويتها في المنظمة التي انضمت اليها عام 1970 ومساهماتها المستمرة في المشاركة بالأنشطة والاجتماعات والفعاليات التي تعقدها المنظمة الاستشارية ذات الصلة بالقوانين الدولية ومنها القوانين التجارية والاتفاقيات الديبلوماسية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة والقانون الجنائي الدولي.