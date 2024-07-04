

أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الحرص على متابعة المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد في محافظة الأحمدي والتنسيق مع كل الجهات المعنية لإنجازها ودفع عملية التنمية، موجها الشكر إلى جميع الجهات المعنية خاصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مطالبا ببذل المزيد من الجهود والمتابعة الحثيثة لجميع المشاريع التنموية وسرعة حل جميع المعوقات بالمشاريع حتى ترى النور في المستقبل القريب، مؤكدا متابعة وحرص ودعم القيادة السياسية لجميع الجهود المخلصة للارتقاء بالأداء وتطوير العمل بمؤسسات الدولة وإعمار البلاد وحفظ أمنها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد.



جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها المحافظ أمس «الأربعاء» إلى مدينة صباح الأحمد السكنية، حيث تفقد المشاريع القائمة في المحور الخدمي بالمدينة والذي يمثل العصب الاقتصادي والخدمي للمدينة وكان بمعيته وفد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة مدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي ونائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف م.أنور الحليله، ومدير إدارة المكتب الفني فاضل جمال.



واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من مدير عام شركة S2 لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات عبد اللطيف العتيقي حول مشروع «ساوث فيلج»، حيث أوضح مدير المشروع أنه يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، كما استمع إلى شرح تفصيلي حول المشروع الذي يمثل إحدى نتائج التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يقع في المنطقة الصناعية والاستثمارية بمدينة صباح الأحمد وبمساحة تزيد على المليون متر مربع، ليوفر للمواطنين العديد من الخدمات التجارية والخدمية والحكومية، ومن المقرر أن ينتهي العمل بالمشروع وفق الجدول الزمني في يناير 2026.



وأوضح العرض المرئي الذي اطلع عليه المحافظ والحضور أن مشروع «ساوث فيلج» الذي بدأ العمل الفعلي فيه منذ يناير 2024 يضم مناطق حرفية وصناعية ومخازن ومساحات خضراء ومواقف متعددة للسيارات إضافة إلى محطات كهربائية وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أن كل المنشآت داخل المشروع تدار بأحدث التقنيات، بهدف تقديم أفضل الخدمات لأهالي مدينة صباح الأحمد وللمواطنين بشكل عام.



وبعد الانتهاء من العرض المرئي، قام الشيخ حمود الجابر والوفد المرافق بزيارة ميدانية لتفقد أعمال المشروع، مثمنا دور القطاع الخاص في التنمية والإعمار بالبلاد. كما قام محافظ الأحمدي ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بزيارة ميدانية إلى موقع مشروع الفرصة الاستثمارية S3 «سوق صباح»، والذي يضم سوقا تقليديا بالإضافة إلى فندق، واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع من قبل المسؤولين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، الذين أشاروا إلى وجود بعض التأخير في إصدار التراخيص اللازمة للبدء الفعلي في تنفيذ أعمال المشروع، وطالب المحافظ بتزويده بالكتب والمراسلات والمعوقات الخاصة بالمشروع للتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها.